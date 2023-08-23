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В Беларусь, где остаются террористы Вагнера, прилетел Ил-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 22:19
В Беларусь, где остаются террористы Вагнера, прилетел Ил-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн - Фото
Ил-76 (Фото: EPA)

Вечером 23 августа в Беларуси на аэродроме Мачулищи совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 военно-космических сил России. Об этом сообщают в беларуском OSINT-сообществе Беларускі гаюн.

"Это первый прилёт военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ в Мачулищи за последний месяц. Борт приземлился в 20:55", – говорится в сообщении. 

Участников OSINT-сообщества призвали внимательно следить за активностью в районе лагеря террористической группы Вагнера в деревне Цель, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены вагнеровцы.

Позже Беларускі гаюн сообщил, что поступает информация, будто в районе лагеря вагнеровцев в деревне Цель и в Осиповичском районе наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета. 

  • Ранее сегодня в России был сбит самолет, принадлежащий главарю группы Вагнера Евгению Пригожину. По информации росСМИ, Пригожин был в этом самолете и не выжил, а вместе с ним и основные главари вагнеровцев, в том числе Дмитрий Уткин. Официального подтверждения гибели верхушки группы Вагнера пока нет.
Наталья Медведева
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группа вагнерабеларусьБеларускі Гаюн
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