В Беларусь, где остаются террористы Вагнера, прилетел Ил-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн

Вечером 23 августа в Беларуси на аэродроме Мачулищи совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 военно-космических сил России. Об этом сообщают в беларуском OSINT-сообществе Беларускі гаюн.

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"Это первый прилёт военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ в Мачулищи за последний месяц. Борт приземлился в 20:55", – говорится в сообщении.

Участников OSINT-сообщества призвали внимательно следить за активностью в районе лагеря террористической группы Вагнера в деревне Цель, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены вагнеровцы.

Позже Беларускі гаюн сообщил, что поступает информация, будто в районе лагеря вагнеровцев в деревне Цель и в Осиповичском районе наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета.

Ранее сегодня в России был сбит самолет, принадлежащий главарю группы Вагнера Евгению Пригожину. По информации росСМИ, Пригожин был в этом самолете и не выжил, а вместе с ним и основные главари вагнеровцев, в том числе Дмитрий Уткин. Официального подтверждения гибели верхушки группы Вагнера пока нет.

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