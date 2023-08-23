У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться

На фоне информации о возможной смерти главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, в Совете национальной безопасности США заявили, что "никто не должен удивляться" этой информации. Об этом заявила спикер ведомства Эдриан Уотсон, слова чиновника передает Sky News.

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По ее словам, США видели отчеты, и если они подтвердятся, то "никто не должен удивляться".

"Катастрофическая война в Украине привела к тому, что частная армия пошла на Москву, а теперь, казалось бы, вот что", – сказала Уотсон.

Ранее президента США Джо Байден проинформировали об инциденте, на этой неделе он в отпуске.

К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину.

Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресссекретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники террористической группы Вагнера формируют колонны для выезда из своих лагерей в Белоруссии на фоне информации о возможной смерти своего главаря Пригожина.

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