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У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 22:50
У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться - Фото
Флаг США (Фото: Министерство торговли США)

На фоне информации о возможной смерти главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, в Совете национальной безопасности США заявили, что "никто не должен удивляться" этой информации. Об этом заявила спикер ведомства Эдриан Уотсон, слова чиновника передает Sky News.

По ее словам, США видели отчеты, и если они подтвердятся, то "никто не должен удивляться".

"Катастрофическая война в Украине привела к тому, что частная армия пошла на Москву, а теперь, казалось бы, вот что", – сказала Уотсон.

Ранее президента США Джо Байден проинформировали об инциденте, на этой неделе он в отпуске.

  • К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину.
  • Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресссекретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
  • Центр национального сопротивления сообщил, что наемники террористической группы Вагнера формируют колонны для выезда из своих лагерей в Белоруссии на фоне информации о возможной смерти своего главаря Пригожина.

Читайте также: В Беларусь, где остаются террористы Вагнера, прилетел Ил-76 ВКС РФ – Белорусский гаюн

Артём Джерипа
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войнаСШАевгений пригожинВагнерСовет Нацбезопасности СШАЭдриан Уотсон
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