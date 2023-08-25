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Лукашенко каже, що вагнерівці залишаться у Білорусі. ДПСУ: Неправда, ми бачимо відтік

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 17:59
Лукашенко каже, що вагнерівці залишаться у Білорусі. ДПСУ: Неправда, ми бачимо відтік - Фото
Група Вагнера (Скриншот)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запевнив, що вагнерівці нібито залишатимуться у Білорусі навіть після смерті їхнього ватажка Євгенія Пригожина і за кілька днів їхня кількість налічуватиме близько 10 000 осіб. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі LIGA.net заявив, що кількість найманців Групи Вагнера у Білорусі насправді скорочується.

"Тут залишається ядро: хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 000 осіб", – заявив Лукашенко.

Водночас він додав, що наразі начебто "немає потреби" у такій кількості вагнерівців.

Демченко заявив, що не має намір коментувати заяви білоруського диктатора, проте зазначив, що прикордонники ще до 23 серпня фіксували зменшення кількості найманців терористичної Групи Вагнера у Білорусі.

Переважно вони виїжджають до Росії.

"За нашою інформацією, вони виїжджали у РФ, зокрема під приводом відпусток, але надалі вони не поверталися в Білорусь", – сказав він, посилаючись на свою ранкову заяву, що пролунала в ефірі телемарафону.

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Мілана Головань
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