Резников: Смерть Пригожина "оголила" Путіна, світ побачив, що йому не можна довіряти

Міністр оборони Олексій Резніков в коментарі журналістам німецької газети Welt am Sonntag заявив, що смерть ватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина буквально "оголила" російського диктатора Володимира Путіна, показавши світові, що йому не можна довіряти.

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"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що вона показала світові: якщо Путін укладає з кимось якусь угоду і порушує її, це означає, що йому більше не можна довіряти", – сказав міністр, прирівнявши поведінку Кремля до поведінки гангстерів та злочинців.

За його словами, смерть ватажка вагнерівців не вплине на хід війни, адже "угруповання Вагнера фактично вже не існує".

Глава Міноборони пояснив, що ще рік тому найманці були серйозною силою, але зараз "вони розбиті".

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