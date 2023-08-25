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Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин вже домовлявся. Потім бум – і його не існує

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 21:48
Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин вже домовлявся. Потім бум – і його не існує - Фото
Дмитро Кулеба (фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, чи можливим є завершення війни за столом переговорів з РФ, нагадав про долю ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина, який пішов на домовленість з Кремлем, але врешті був знищений режим російського диктатора Володимира Путіна. Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Кулеба наголосив, що переговори з РФ є "дуже специфічним питанням".

Він нагадав, що нещодавно можна було спостерігати, як Пригожин, який був давнім другом Путіна, намагався домовитись про перемир’я з диктатором РФ.

"І вони сіли за стіл, це транслювалось по телебаченню, а потім – бум. Пана Пригожина, схоже, більше не існує", – сказав Кулеба.

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Оксана Житнюк
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війнаДмитро Кулебамзсєвгеній пригожин
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