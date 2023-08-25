Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин вже домовлявся. Потім бум – і його не існує
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, чи можливим є завершення війни за столом переговорів з РФ, нагадав про долю ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина, який пішов на домовленість з Кремлем, але врешті був знищений режим російського диктатора Володимира Путіна. Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Кулеба наголосив, що переговори з РФ є "дуже специфічним питанням".
Він нагадав, що нещодавно можна було спостерігати, як Пригожин, який був давнім другом Путіна, намагався домовитись про перемир’я з диктатором РФ.
"І вони сіли за стіл, це транслювалось по телебаченню, а потім – бум. Пана Пригожина, схоже, більше не існує", – сказав Кулеба.
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- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок Групи Вагнера і всі люди, які знаходилися в літаку, не вижили.
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