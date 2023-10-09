Кулеба о переговорах с РФ: Мой мозг занят другими проблемами. Этого нет даже на горизонте
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если кто-то решится заговорить с ним о территориальных уступках Украины, то "разговор будет неприятным". Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
Он отметил, что даже это не будет означать автоматическое согласие на переговоры.
"Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага. Мой мозг сейчас занимается решением более насущных проблем. На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту", — сказал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что пока Украина не выйдет на границы 1991 года, можно даже не думать о том, чтобы предлагать какие-либо территориальные уступки.
"Если кто-нибудь решится со мной о таком поговорить, у нас будет неприятный разговор", — резюмировал глава МИД.
- В Госдепе США убеждены, что победа над Россией в войне — это полный вывод российских войск с территории Украины.
- В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".
- Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом — на переговоры.
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