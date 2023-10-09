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Кулеба о переговорах с РФ: Мой мозг занят другими проблемами. Этого нет даже на горизонте

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 10:20
Кулеба о переговорах с РФ: Мой мозг занят другими проблемами. Этого нет даже на горизонте - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если кто-то решится заговорить с ним о территориальных уступках Украины, то "разговор будет неприятным". Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

По его словам, необходимо вывести российские войска с территории Украины, так как только тогда Киев поймет, что Москва реально настроена на переговоры. 

Он отметил, что даже это не будет означать автоматическое согласие на переговоры. 

"Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага. Мой мозг сейчас занимается решением более насущных проблем. На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту", — сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что пока Украина не выйдет на границы 1991 года, можно даже не думать о том, чтобы предлагать какие-либо территориальные уступки. 

"Если кто-нибудь решится со мной о таком поговорить, у нас будет неприятный разговор", — резюмировал глава МИД.

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Дмитрий Гриниченко
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