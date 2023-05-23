Не должно быть "китайского", "ватиканского" и других мирных планов для Украины – ОП

Мирный план для Украины должен быть только украинским, а не "китайским", "ватиканским", "бразильским" и любым другим. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Не может быть "бразильского плана" по миру в Украине, "китайского плана", "африканского плана", "ватиканского плана". Поскольку война происходит на территории Украины, формула мира должна быть только украинской", – сказал он.

Жовква добавил, что президент Владимир Зеленский готов выслушать любые предложения, и эти предложения "уже неоднократно звучали".

Если Украина находит приемлемыми предложения от вероятных посредников, они так или иначе должны войти в формулу мира Зеленского.

14 мая глава государства сказал, что хотя Украине не нужны посредники для переговоров с агрессором, формула мира предполагает вовлечение в переговоры те страны, которые действительно хотят закончить войну.

СПРАВКА. 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал . 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам. 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной. 10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил, что хочет стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах и помочь сторонам "найти золотую середину" между своими целями.

26 апреля 2023 года президент Бразилии заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

Министр иностранных дел Италии Таяни сказал, что папа Франциск стремится к миру и делает все, чтобы стороны пришли к согласию, но позиция Рима неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение Россией оккупированных территорий.

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