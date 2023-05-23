Не должно быть "китайского", "ватиканского" и других мирных планов для Украины – ОП
Мирный план для Украины должен быть только украинским, а не "китайским", "ватиканским", "бразильским" и любым другим. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
"Не может быть "бразильского плана" по миру в Украине, "китайского плана", "африканского плана", "ватиканского плана". Поскольку война происходит на территории Украины, формула мира должна быть только украинской", – сказал он.
Жовква добавил, что президент Владимир Зеленский готов выслушать любые предложения, и эти предложения "уже неоднократно звучали".
Если Украина находит приемлемыми предложения от вероятных посредников, они так или иначе должны войти в формулу мира Зеленского.
14 мая глава государства сказал, что хотя Украине не нужны посредники для переговоров с агрессором, формула мира предполагает вовлечение в переговоры те страны, которые действительно хотят закончить войну.
- 26 апреля 2023 года президент Бразилии заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.
- Министр иностранных дел Италии Таяни сказал, что папа Франциск стремится к миру и делает все, чтобы стороны пришли к согласию, но позиция Рима неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение Россией оккупированных территорий.
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