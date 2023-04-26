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Президент Бразилии: Нет смысла обсуждать, кто прав в войне России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:41
Президент Бразилии: Нет смысла обсуждать, кто прав в войне России против Украины - Фото
Лула да Силва во время аудиенции у короля Испании Фелиппе VI, 26 апреля 2023 года (Фото - EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины. Об этом сообщает AFP.

Агентство цитирует президента Бразилии, который сказал, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины. 

Фото – скриншот
В каком точно контексте и в каких обстоятельствах Лула да Силва сказал эту фразу пока не сообщается. Президент Бразилии сейчас находится в Испании с официальным визитом. 

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское. 

В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.

22 апреля в администрации Лула да Силва сообщили, что президент отправит в Украину своего специального помощника.

  • 25 апреля Лула да Силва заявил, что Бразилия "осуждает нарушение территориальной целостности Украины и верит в международный порядок, основанный на законе и уважении национального суверенитета", и что "военная политика, направленная против народа, борющегося за свою свободу, никогда не будет победоносной".
  • 26 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, в том числе и исходящую от президента Бразилии, если она не подразумевает замораживания ситуации на фронте и не требует территориальных уступок.
Сергій Бережний
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Луис Инасиу Лула да Силва война Бразилия
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