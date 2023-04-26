Президент Бразилии: Нет смысла обсуждать, кто прав в войне России против Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины. Об этом сообщает AFP.

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Агентство цитирует президента Бразилии, который сказал, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

В каком точно контексте и в каких обстоятельствах Лула да Силва сказал эту фразу пока не сообщается. Президент Бразилии сейчас находится в Испании с официальным визитом.

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.

В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.

22 апреля в администрации Лула да Силва сообщили, что президент отправит в Украину своего специального помощника.

25 апреля Лула да Силва заявил, что Бразилия "осуждает нарушение территориальной целостности Украины и верит в международный порядок, основанный на законе и уважении национального суверенитета", и что "военная политика, направленная против народа, борющегося за свою свободу, никогда не будет победоносной".

26 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, в том числе и исходящую от президента Бразилии, если она не подразумевает замораживания ситуации на фронте и не требует территориальных уступок.

Сергій Бережний

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