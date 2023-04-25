Президент Бразилии осудил нападение России на Украину, но не призвал к выводу войск РФ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение России на Украину. Соответствующие заявления Лула да Силва сделал во время визита в Португалию, передает Handelsblatt.

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"Мы осуждаем нарушение территории Украины и верим в международный порядок, основанный на законе и уважении национального суверенитета, – заявил президент Бразилии. – Военная политика, направленная против народа, борющегося за свою свободу, никогда не будет победоносной".

Несмотря на критику России, Лула, который хочет сыграть роль посредника с Китаем, не призвал к выводу российских войск из Украины. Вместо этого он повторил свой призыв к мирным переговорам.

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.

В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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Наталія Медведєва

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