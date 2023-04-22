Президент Бразилии отреагировал на приглашение в Украину. Отправит своего спецпомощника

Президент Бразилии Лула да Силва отправит в Украину своего специального помощника после приглашения из Киева. Об сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента Марсио Маседо, передает Folha.

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По его словам, спецпомощник Лулы Селсо Аморим отправится в Украину по поручению президента.

Аморим является бывшим министром иностранных дел Бразилии, ранее он посещал Россию.

Отмечается, что данное заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии.

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское. В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности. 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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Дмитро Гриниченко

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