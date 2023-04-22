Президент Бразилии отреагировал на приглашение в Украину. Отправит своего спецпомощника
Президент Бразилии Лула да Силва отправит в Украину своего специального помощника после приглашения из Киева. Об сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента Марсио Маседо, передает Folha.
Аморим является бывшим министром иностранных дел Бразилии, ранее он посещал Россию.
16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.
В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.
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