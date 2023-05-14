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Мирный план Ватикана оказался сюрпризом для правительства Италии

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 11:32
Мирный план Ватикана оказался сюрпризом для правительства Италии - Фото
Папа Франциск и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Правительство Италии не знало о мирном плане Ватикана, но готово рассматривать вопрос прекращения войны только на базе формулы мира Владимира Зеленского, заявил в интервью La Stampa министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Знали ли мы о мирном плане Ватикана? Честно говоря, нет", – сказал он.

Министр сказал, что папа римский Франциск как лидер церкви стремится к миру и делает все, чтобы стороны пришли к согласию. Но позиция Италии неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение Россией оккупированных территорий.

"Италия готова выслушать любое предложение, которое может привести к прекращению конфликта, но наша позиция – как и Европы и НАТО – четкая: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского", – сказал министр.

Он подчеркнул, что мирные переговоры в обход Украины невозможны, иначе речь пойдет не о мире, а об украинском поражении.

13 мая в рамках визита в Италию и Ватикан Зеленский встретился с папой Франциском. После переговоров он заявил, что "это был разговор, который действительно может повлиять на историю, может помочь остановить зло агрессии".

В то же время в интервью итальянским СМИ президент сказал, что хотя Украине не нужны посредники для переговоров с агрессором, формула мира предполагает вовлечение в переговоры те страны, которые действительно хотят закончить войну.

"Мы должны разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем – я это сказал его святейшеству – и Ватикан как одного из лидеров к этому формату", – сказал Зеленский.

Андрей Водяный
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францискиталияВатиканВладимир ЗеленскийАнтонио Таяни
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