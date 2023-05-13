Зеленский во время встречи с папой Франциском попросил его осудить российские преступления

Президент Владимир Зеленский во время встречи с папой римским Франциском в Италии попросил его осудить российские преступления в Украине. Об этом президент сообщил в Telegram.

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"Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев", – написал он.

Зеленский во время встречи поднял вопрос о десятках тысяч насильственно депортированных из Украины детей. "Должны приложить все силы для возвращения их домой", – подчеркнул он.

"Помимо этого, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором", – сообщил Зеленский.

Также он рассказал Франциску об украинской формуле мира "как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира" и предложил присоединиться к ее реализации. Об обсуждении мирных предложений папы не сообщается.

Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию.

По результатам переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он заявил, что "есть важные решения по защите нашего неба".

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