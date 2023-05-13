UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский приехал в Италию с визитом

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 11:43
Зеленский приехал в Италию с визитом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что прибыл с рабочим визитом в Италию 13 мая. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, он проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Он назвал это "важными визитом для победы Украины". 

Подробностей переговоров глава государства пока не приводил.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров". Перед визитом в Венгрию в Ватикане говорили, что папа римский будет пытаться "предпринять любые шаги к миру" в Украине.

1 мая папа римский сказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем Российской православной церкви в Будапеште.

  • 13 января 2023 года сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T. 
  • 28 января стало известно, что Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Читайте также: В Италии прошли обучение украинские экипажи для систем ПВО SAMP/T

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнаиталияВатиканПапа римскийфранцискСерджо Маттареллавоенная помощьДжорджа Мелони
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 