Зеленский приехал в Италию с визитом

Президент Владимир Зеленский заявил, что прибыл с рабочим визитом в Италию 13 мая. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Он назвал это "важными визитом для победы Украины".

Подробностей переговоров глава государства пока не приводил.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров". Перед визитом в Венгрию в Ватикане говорили, что папа римский будет пытаться "предпринять любые шаги к миру" в Украине.

1 мая папа римский сказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем Российской православной церкви в Будапеште.

13 января 2023 года сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

28 января стало известно, что Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

19 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что в Эстонии уже прошли обучение 600 украинских военных – "три раза по одной роте".

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