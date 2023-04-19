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Папа римский Франциск едет в Венгрию. Будет пытаться "предпринять какие-либо шаги к миру"

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 17:57
Папа римский Франциск едет в Венгрию. Будет пытаться
Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Во время визита в Венгрию Папа римский Франциск будет пытаться "предпринять какие-либо шаги к миру" в Украине. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, цитирует его Farodi Roma.

По его словам, поездка Франциска в конце апреля не имеет прямого отношения к войне РФ против Украины, однако она станет возможностью повторить призыв к ее прекращению. 

"Сам по себе визит уже давно планировался, он не вписывается напрямую в сегодняшние проблемы. Я думаю, что Папа, как он всегда делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться увидеть, есть ли какие-то возможности предпринять какие-либо шаги к миру", — сказал Паролин.

Он отметил, что подобные призывы могут помочь, "учитывая положение Венгрии в международном сообществе". 

"Конкретной вещи в том смысле, что мы идем на это, не было, но мы обязательно воспользуемся любой возможностью, чтобы попытаться способствовать миру", — резюмировал представитель Ватикана. 

Читайте также: Папа римский хочет посетить Киев, но условий для визита еще не возникло — Ватикан

Дмитро Гриниченко
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война переговоры Венгрия Ватикан Папа римский франциск
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