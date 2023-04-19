Папа римский Франциск едет в Венгрию. Будет пытаться "предпринять какие-либо шаги к миру"

Во время визита в Венгрию Папа римский Франциск будет пытаться "предпринять какие-либо шаги к миру" в Украине. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, цитирует его Farodi Roma.

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По его словам, поездка Франциска в конце апреля не имеет прямого отношения к войне РФ против Украины, однако она станет возможностью повторить призыв к ее прекращению.

"Сам по себе визит уже давно планировался, он не вписывается напрямую в сегодняшние проблемы. Я думаю, что Папа, как он всегда делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться увидеть, есть ли какие-то возможности предпринять какие-либо шаги к миру", — сказал Паролин.

Он отметил, что подобные призывы могут помочь, "учитывая положение Венгрии в международном сообществе".

"Конкретной вещи в том смысле, что мы идем на это, не было, но мы обязательно воспользуемся любой возможностью, чтобы попытаться способствовать миру", — резюмировал представитель Ватикана.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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Дмитро Гриниченко

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