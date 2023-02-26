Папа римский хочет посетить Киев, но условия для визита еще не сложились – Ватикан

Папа римский Франциск по-прежнему сохраняет планы посетить Киев, но время для этого визита еще не наступило, сказал в интервью American Magazine архиепископ Пол Ричард Галлагер, выполняющий функции министра иностранных дел при Святом Престоле.

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Папа Франциск говорил раньше, что поедет в Киев, только если сможет поехать и в Москву.

"Это идеальный сценарий папы, но пока об этом речь не идет. Украинцы постоянно повторяют свое приглашение, но приглашение из Москвы не поступает", – сказал дипломат.

Однако в Ватикане не исключают, что возможна поездка только в Украину.

"Но возникает другой вопрос, будет ли это эффективным в том ключе, которого желает папа от возможного визита. Я не думаю, что он хочет, чтобы визит был просто жестом или символом, несмотря на то, что визит для ободрения людей, проявления солидарности с ними и сострадания к их страданиям, имеет свою ценность. Я думаю, что папа хочет сказать: "Я хочу посетить обе стороны этого конфликта в то время, когда мой визит будет иметь ключевое значение для разрешения этой ужасной войны." И я считаю, что сейчас момент таких условий и такой ситуации не существует", – заявил Галлагер.

Он добавил, что позиция Ватикана по поводу войны неизменна: Святой Престол поддерживает территориальную целостность Украины.

"Это не значит, что президент Зеленский и его правительство не могут принимать решения о мире, поскольку это их дело. Но наша позиция состоит в том, что здесь и повсюду мы будем всегда защищать суверенитет и территориальную целостность этой страны", – сказал архиепископ.

В начале октября Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

Андрій Водяний

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