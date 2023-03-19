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В Италии прошли обучение украинские экипажи для систем ПВО SAMP/T – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 20:38
В Италии прошли обучение украинские экипажи для систем ПВО SAMP/T – СМИ - Фото
SAMP-T (Mamba) (скриншот)

20 украинских военных завершили обучение в Италии на системах ПВО SAMP/T. Об этом сообщает издание Il Giornale d'Italia

Как сообщает издание, минобороны Италии подтвердило присутствие 20 военных из Украины на военной базе Сабаудия в департаменте Лацио (в окрестностях Рима), и заявило, что их обучение уже закончено. Военные обучались управлению системой ПВО SAMP/T. 

Подготовка проходит на территории штаба зенитно-артиллерийского управления сухопутных войск Италии.

Издание пишет, что учебный процесс проходил в режиме секретности: "Точно неизвестно, когда военные прибыли из Киева, их перевезли специальным рейсом в Пратика-ди-Маре (Рим) и Сабаудию. Они не могут покинуть казармы. Тысяче итальянских солдат, дислоцированных на этих базах, запрещено общаться с гостями".

Другие "военные из Киева", как стало известно изданию из сообщения Минобороны, обучались в пехотной школе Чезано (Рим) вождению бронемашин. 

Дальнейшие планы обучения в Италии военнослужащих ВСУ, если такие планы существуют, не раскрываются.

  • 13 января 2023 года сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T. 
  • 28 января стало известно, что Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T.
Сергій Бережний
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