В Италии прошли обучение украинские экипажи для систем ПВО SAMP/T – СМИ

20 украинских военных завершили обучение в Италии на системах ПВО SAMP/T. Об этом сообщает издание Il Giornale d'Italia

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Как сообщает издание, минобороны Италии подтвердило присутствие 20 военных из Украины на военной базе Сабаудия в департаменте Лацио (в окрестностях Рима), и заявило, что их обучение уже закончено. Военные обучались управлению системой ПВО SAMP/T.

Подготовка проходит на территории штаба зенитно-артиллерийского управления сухопутных войск Италии.

Издание пишет, что учебный процесс проходил в режиме секретности: "Точно неизвестно, когда военные прибыли из Киева, их перевезли специальным рейсом в Пратика-ди-Маре (Рим) и Сабаудию. Они не могут покинуть казармы. Тысяче итальянских солдат, дислоцированных на этих базах, запрещено общаться с гостями".

Другие "военные из Киева", как стало известно изданию из сообщения Минобороны, обучались в пехотной школе Чезано (Рим) вождению бронемашин.

Дальнейшие планы обучения в Италии военнослужащих ВСУ, если такие планы существуют, не раскрываются.

13 января 2023 года сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

28 января стало известно, что Франция и Италия закажут 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

19 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что в Эстонии уже прошли обучение 600 украинских военных – "три раза по одной роте".

Сергій Бережний

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