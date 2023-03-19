В Эстонии уже прошли обучение 600 украинских военных – глава Минобороны

В Эстонии уже прошли обучение 600 украинских военных – "три раза по одной роте". Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Kyiv Independent.

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В Эстонии уже проведены три цикла обучения для украинских военных, каждый раз обучение проходила одна рота, сказал Певкур.

Кроме того, в Эстонии проходили обучение медики, снайперы и военных некоторых других специальностей, полный список которых министр назвать отказался.

Отвечая на вопрос журналиста почему именно Эстония так решительно поддерживает Украину (военная помощь от Эстонии уже составила 370 млн евро, это больше 1% ВВП страны, все другие страны по этому критерию от нее отстают), Певкур сказал, что "все мы понимаем, что Украина воюет не только за себя и за украинский народ. Они борются за свободный мир и мир, основанный на правилах. Вот почему мы должны помогать Украине, чем можем".

Он также сказал, что пока Украина "не вернула свою землю... говорить об окончании войны не приходится".

"Конечно, мы все надеемся, что война закончится как можно скорее. Но мы также должны понимать, что это не так просто, потому что обе стороны глубоко окопались, так что потребуется некоторое время", – отметил он.

По мнению министра, менталитет российской армии за последние сто лет практически не изменился.

"Во время Первой и Второй мировых войн они использовали одну и ту же тактику, которая заключалась в невообразимых зверствах и военных преступлениях", – сказал он.

Певкур считает, что Россия продолжает представлять угрозу для стран НАТО, так как "у нее пока достаточно огневой мощи" и они "могут довольно быстро пополнить свою армию".

9 марта 2023 года Финляндия разрешила Эстонии реэкспортировать в Украину 122-мм гаубицы и снаряды к ним.

16 марта Эстония заявила, что направит Украине очередной пакет военной помощи, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

17 марта президент Владимир Зеленский назначил на должность посла в Эстонии Максима Кононенко.

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Сергій Бережний

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