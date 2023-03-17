Зеленский сменил посла Украины в Эстонии
17.03.2023, 18:05
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)
Президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии и назначил вместо нее Максима Кононенко. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
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Марьяна Беца до сентября 2018 года работала пресс-секретарем Министерства иностранных дел. В сентябре 2018-го пятый президент Петр Порошенко назначил ее на должность посла в Эстонии.
Максима Кононенко президент Зеленский в сентябре 2022 года уволил с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.
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