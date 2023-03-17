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Зеленский сменил посла Украины в Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 18:05
Зеленский сменил посла Украины в Эстонии - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)

Президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии и назначил вместо нее Максима Кононенко. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Марьяна Беца до сентября 2018 года работала пресс-секретарем Министерства иностранных дел. В сентябре 2018-го пятый президент Петр Порошенко назначил ее на должность посла в Эстонии.

Максима Кононенко президент Зеленский в сентябре 2022 года уволил с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.

Читайте также: Украина откроет в Африке торговый дом и десять новых посольств – Зеленский

Вадим Ребрина
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эстония Владимир Зеленский Марьяна Беца максим кононенко
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