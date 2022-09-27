Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах — указ президента

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский уволил Артема Рыбченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской конфедерации, а также с должности посла в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.

Также он уволил Максима Кононенко с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.

Недавно Владимир Зеленский своим указом назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева.

9 сентября Германия дала официальное согласие на назначение Макеева послом Украины в Берлине.

Бывший посол в ФРГ Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".

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Дмитро Гриниченко

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