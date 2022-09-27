Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах — указ президента
27.09.2022, 14:12
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
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Зеленский уволил Артема Рыбченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской конфедерации, а также с должности посла в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.
Также он уволил Максима Кононенко с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.
- Недавно Владимир Зеленский своим указом назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева.
- 9 сентября Германия дала официальное согласие на назначение Макеева послом Украины в Берлине.
- Бывший посол в ФРГ Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".
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