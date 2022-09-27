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Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах — указ президента

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 14:12
Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах — указ президента - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Зеленский уволил Артема Рыбченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской конфедерации, а также с должности посла в Княжестве Лихтенштейн по совместительству. 

Также он уволил Максима Кононенко с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский дипломатия нидерланды Швейцария послы
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