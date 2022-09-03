Замена Мельника. Германия согласилась на Макеева на роль посла Украины – DW
03.09.2022, 11:29
Алексей Макеев (фото - Oleksii Makeiev, Facebook)
Германия согласилась, чтобы дипломат Алексей Макеев занял должность посла Украины в Берлине. Об этом сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Макеев должен будет заменить на этом посту Андрея Мельника, который работает послом в Германии с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, оружием и другим.
Макеев с мая 2020-го работал спецпредставителем Министерства иностранных дел по санкционной политике. Сейчас он входит в группу Ермака-Макфола, которая занимается разработкой и предложением санкций против РФ.
- Ранее Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".
Читайте также: "Вы – нежеланны". Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии