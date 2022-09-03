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Замена Мельника. Германия согласилась на Макеева на роль посла Украины – DW

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 11:29
Замена Мельника. Германия согласилась на Макеева на роль посла Украины – DW - Фото
Алексей Макеев (фото - Oleksii Makeiev, Facebook)

Германия согласилась, чтобы дипломат Алексей Макеев занял должность посла Украины в Берлине. Об этом сообщает DW.

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Макеев должен будет заменить на этом посту Андрея Мельника, который работает послом в Германии с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, оружием и другим.

Макеев с мая 2020-го работал спецпредставителем Министерства иностранных дел по санкционной политике. Сейчас он входит в группу Ермака-Макфола, которая занимается разработкой и предложением санкций против РФ.  

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Марко Сировой
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алексей макеев посол Германия андрей мельник
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