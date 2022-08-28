"Вы – нежеланны". Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии
28.08.2022, 11:49
Андрей Мельник (скриншот видео Jung&Naiv)
Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом Мельник написал в Twitter.
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Несколько дней назад Кречмер в эфире ZDF снова призвал заморозить войну в Украине.
Своей "абсурдной риторикой" Кречмер играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и разжигает агрессию РФ, считает Мельник.
"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка", – адресовал послание Кречмеру посол.
- Кречмер ранее выражал желание заморозить войну и получать газ из России. Он также "не рассчитывает на военную победу" Украины и призывал отменять санкции ЕС.
- От его слов уже открещивалась партия ХДС, а Мельник предлагал ему "засунуть голову в морозилку".
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