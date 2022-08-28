"Вы – нежеланны". Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии

Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом Мельник написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Несколько дней назад Кречмер в эфире ZDF снова призвал заморозить войну в Украине.

Своей "абсурдной риторикой" Кречмер играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и разжигает агрессию РФ, считает Мельник.

"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка", – адресовал послание Кречмеру посол.

Читайте также: Бербок: Война может длиться годы. Мы готовы быть с Украиной, сколько нужно

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.