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"Вы – нежеланны". Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 11:49
Андрей Мельник (скриншот видео Jung&Naiv)

Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом Мельник написал в Twitter.

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Несколько дней назад Кречмер в эфире ZDF снова призвал заморозить войну в Украине.

Своей "абсурдной риторикой" Кречмер играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и разжигает агрессию РФ, считает Мельник.

"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка", – адресовал послание Кречмеру посол. 

Читайте также: Бербок: Война может длиться годы. Мы готовы быть с Украиной, сколько нужно

Марк Сировой
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