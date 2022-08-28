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Бербок: Война может длиться годы. Мы готовы быть с Украиной, сколько нужно

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 08:32
Бербок: Война может длиться годы. Мы готовы быть с Украиной, сколько нужно - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Германия готова помогать Украине, сколько нужно, даже если война с Россией затянется на годы. Об этом в интервью BILD am Sonntag заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Конца войне пока не видно, надо быть готовым к тому, что она может затянуться на долгие годы, говорит Бербок. По ее словам, Россия не отказалась от навязчивой идеи поработить Украину и ее народ. Германия сделает все, чтобы этого не произошло, заверила Бербок.

"Для меня ясно: Украина также защищает нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансово и военным путем до тех пор, пока это необходимо. Точка", – сказала она.

Глава МИД Германии также считает, что добиться прекращения огня можно, если российский диктатор Владимир Путин прекратит бомбить невинных людей и прикажет вывести танки.

"Путин может отдать приказ сделать это в любой момент. Он нападает на Украину. Он может остановить это в любую минуту и положить конец страданиям", – сказала Бербок.

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Марк Сировой
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