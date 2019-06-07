Премьер Саксонии приехал в РФ и заявил - надо отменять санкции ЕС

Михаэль Кречмер (скриншот из видеозаписи)

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что нужно отменить санкции против России и "нормализировать отношения" с Москвой. Об этом он заявил перед участием в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Немецкий чиновник отметил, что санкции ЕС против России вредят саксонской и восточногерманской экономике.

Также он добавил, что "Россия принадлежит к европейскому культурному пространству", и потому "необходимо все сделать, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию, а не искала партнеров в таких странах как Китай или Индия".

Немецкий канал n-tv сообщает, что Россия является крупным торговым партнером Саксонии.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз намерен снова продлить санкции против РФ за оккупацию Крыма.

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