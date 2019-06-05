Санкции ЕС против РФ будут продлены без обсуждений - СМИ

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Ожидается, что экономические санкции Европейского Союза против России 20 июня будут продлены Еврокомиссией на шесть месяцев. Об этом в Twitter сообщил брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Ожидается, что обсуждений будет мало или вообще не будет", - добавил он.

При этом, по информации журналиста, санкционный список не будет увеличен из-за незаконной выдачи российских паспортов в Донбассе.

4 июня сообщалось, что Евросоюз продлит на год санкции против РФ за оккупацию Крыма. Впервые ЕС ввел санкции в 2014 году.

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