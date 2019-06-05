Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 11:53

Санкции ЕС против РФ будут продлены без обсуждений - СМИ

Санкции ЕС против РФ будут продлены без обсуждений - СМИ - Фото
Фото: pixabay.com

Ожидается, что обсуждений продления санкций "будет мало или не будет вообще", сообщает журналист Радио Свобода

Ожидается, что экономические санкции Европейского Союза против России 20 июня будут продлены Еврокомиссией на шесть месяцев. Об этом в Twitter сообщил брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Ожидается, что обсуждений будет мало или вообще не будет", - добавил он.

При этом, по информации журналиста, санкционный список не будет увеличен из-за незаконной выдачи российских паспортов в Донбассе.

4 июня сообщалось, что Евросоюз продлит на год санкции против РФ за оккупацию Крыма. Впервые ЕС ввел санкции в 2014 году.

Читайте также: В Кремле отреагировали на призыв Зеленского к США усилить санкции

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, санкции, война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 