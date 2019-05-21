В Кремле отреагировали на призыв Зеленского к США усилить санкции

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить санкции против России, "не блещет новизной". Об этом сообщает Интерфакс.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал Песков.

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"А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - сказал Песков.

Вчера Зеленский провел в Администрации президента встречу с представителями властей США, призвав их усилить санкции против страны-агрессора России.