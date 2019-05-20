Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 20:30

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России - Фото
Фото: president.gov.ua

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России", - заявил президент

Реклама
Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Администрации президента встречу с представителями властей США, призвав их усилить санкции против страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.

Реклама

Он отметил, что США – хороший пример демократических реформ для Украины.

"Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня в Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - сказал президент.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском из-за его желания избавиться от российских оккупантов в украинских Крыму и Донбассе. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Россия, США, санкции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 