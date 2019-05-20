Кадыров расстроен, что разочаровался в Зеленском в первый же день

Рамзан Кадыров (скриншот с видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его желания избавиться от российских оккупантов в украинских Крыму и Донбассе. Об этом Кадыров написал в Telegram.

"Своей задачей он назвал "возвращение Донбасса и Крыма". Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается!" – написал он.

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Кадыров считает, что цель деоккупировать Крым – это угроза "захвата территории соседнего государства".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!" – написал российский оккупант.

"Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ", - добавил Кадыров, заверив, что страна-агрессор РФ якобы ."этого не сделает никогда".

Ранее Кадыров поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему "удачи в единении народов Украины и России".