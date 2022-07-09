Едкий и недипломатичный. Самые громкие скандалы посла Украины в Германии Андрея Мельника

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он занимал этот пост с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения запомнился рядом громких заявлений. Резкий, провокативный, редко дипломатичный, всегда с требованиями – так его описывали немецкие медиа. Журналисты писали, что своими язвительными сообщениями в соцсетях в сторону правительства Шольца Мельник больше вредил Украине, чем помогал. В то же время, не в последнюю очередь благодаря его риторике Германия меняла свое отношение к поставкам оружия для Украины.

LIGA.net вспоминает самые громкие скандалы, вызвавшие заявления Андрея Мельника.

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Запрет украинской символики в Берлине 9 мая

В начале мая Мельник подверг критике запрет Берлина использовать украинскую символику во время памятных мероприятий по случаю 77 годовщины завершения Второй мировой войны. Тогда Берлин запретил использовать символику страны-оккупанта РФ, но впоследствии такое же решение принял и по символике Украины.

Мельник назвал это "пощечиной Украине и украинскому народу". Он отметил, что приравнивание таким образом украинской символики к символике страны, совершающей военные преступления против мирного населения Украины, является "огромным скандалом". "Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – заявил Мельник.

Поставки оружия

19 мая в интервью немецкому изданию Funke Мельник заявил, что поставки тяжелого оружия в Украину тормозит ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, об этом говорят "на рабочем уровне" в Минобороны Германии и в Бундестаге.

Мельник предположил, что у Германии нет желания как можно быстрее помочь Украине тяжелым вооружением. По его словам, ФРГ избегает решений, которые могут восприниматься как вовлечение в войну.

20 мая он продолжил критиковать Шольца в интервью RND. Мельник предположил, что немецкий канцлер занял выжидательную позицию с поставками тяжелых вооружений Украине до возобновления переговоров Киев-Москва, когда помощь оружием не будет актуальна.

Посол заявил, что такая позиция Берлина – якобы следствие того, что "эхо старой политики по отношению к России до сих пор звучит во многих официальных учреждениях". Он также подверг критике Шольца за то, что тот не посетил Украину (это было до визита в июне). Мельник назвал это "неверным сигналом".

В тот же день, 20 мая, глава парламентского комитета по обороне ФРГ Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн возмутилась поведением Мельника. "Нет смысла выражать пожелания [к власти Германии] через СМИ. Нужно официально попросить об этом. Мы здесь не на базаре", – сказала она.

Улитка с патроном и ливерная колбаса

26 мая Мельник опубликовал в Twitter иронический мем о военной помощи Украине от Германии – изображение улитки с патроном на панцире. Картинка была подписана: "Немецкая помощь уже на пути к нам". Посол объяснил, что получил картинку в мессенджере от чиновника из Киева.

3 мая Мельник раскритиковал косвенный отказ Шольца от визита в Киев. "Разыгрывать обиженную мину (дословно "beleidigte Leberwurst spielen" – "играть в обиженную ливерную колбасу" – идиоматическое выражение, описывающее того, кто без причины обижается на кого-то. – Ред.) – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Позже посол признался, что хочет извиниться перед канцлером за свое скандальное заявление. "Это заявление, о котором я потом сожалел, конечно", – сказал Мельник в интервью Spiegel 22 июня. Президенту Зеленскому "было не до смеха", – отметил он.

Украинские беженцы в Германии

13 июня Мельник заявил Bild, что все больше беженцев возвращаются из Германии в Украину, потому что "не чувствуют себя желанными гостями". И Берлину якобы стоит об этом задуматься.

В этот раз возмутился глава Конференции министров внутренних дел ФРГ Йоахим Герман. "Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности. Это просто неправильно. Это реально чушь", – сказал министр внутренних дел Баварии.

Герман заверил, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения России, а высказывания Мельника "оскорбительны для тысяч немецких семей".

Позже Мельник уточнил, что, по его мнению, причиной того, что украинцы уезжают из Германии, является не плохое отношение к нашим гражданам, а бюрократия и желание многих в Германии "помирить" Украину и РФ.

Бандера и Польша

1 июля посол в интервью DW сказал, что не существует никаких доказательств убийства бандеровцами сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и его поддерживают в Польше, Германии, Израиле.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что слова Мельника – это его личное мнение, не отражающее позиции министерства. "Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед актуальными угрозами", – сказал Николенко.

Вадим Ребрина

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