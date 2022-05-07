"Это пощечина Украине": Мельник раскритиковал запрет на украинские флаги в Берлине 9 мая

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал запрет Берлина использовать украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике страны-агрессора России. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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6 мая полиция Берлина направила организаторам памятных мероприятия по случаю 77-й годовщине Победы документ, в котором указано на запрет использования какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", – возмутился запретом Андрей Мельник.

Украинский посол в Берлине назвал приравнивание таким образом украинской символики к символике страны, которая совершает военные преступления против мирного населения Украины, "огромным скандалом".

"Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – сообщил Мельник.

Андрей Мельник отметил, что на таком фоне все заверения Германии в солидарности с подвергшейся нападению Украиной – "пустой звук".

"Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, просто возмутительный", – раскритиковал такое решение властей Берлина Мельник.

Мельник призвал местные власти Берлина "немедленно отменить это сомнительное решение".

В Берлине зарегистрировано на 8 и 9 мая более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщине окончания Второй мировой войны. Полиция видит "ситуацию риска" и запрещает на это время использовать флаги и символику – в том числе и украинскую.

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Наталия Фреик

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