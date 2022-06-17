В Германии возмущены словами Мельника о беженцах: Оскорбление для тысяч немецких семей

В Германии возмущены заявлением посла Украины Андрея Мельника, что украинским беженцам в стране якобы не рады. Глава конференции министров внутренних дел ФРГ Йоахим Херман заявил Neue Osnabrucker Zeitung, что это не так.

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13 июня Мельник заявил в Bild, что все больше беженцев уезжают из Германии назад в Украину, потому что "не чувствуют себя желанными гостями", и Берлину якобы стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".

"Это возмутительно и совершенно не соответствует действительности. Это просто неправильно. Это реально ерунда", – сказал министр внутренних дел Баварии.

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Херман сообщил, что жители Германии готовы помогать украинцам и спустя почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения России, а высказывания Мельника "оскорбительны для тысяч немецких семей".

Как выразился чиновник, "большинство" украинок, с которыми он общался, назвали "феноменальным то, как хорошо их здесь приняли".

Он добавил, что многие уезжают в Украину, так как на западе страны относительно безопасно, и люди просто хотят домой после того, как выехали за границу с первоначальным испугом за свои жизни.

После визита 16 июня в Киев в Бундестаге критикуют канцлера Шольца – не дал в Киеве "конкретных обещаний" по вооружениям.

Мельник вчера удивил немецкие СМИ тем, что "хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед".

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Евгений Пилипенко

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