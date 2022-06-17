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В Бундестаге критикуют Шольца – не дал в Киеве "конкретных обещаний" по вооружениям

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 11:14
В Бундестаге критикуют Шольца – не дал в Киеве
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Немецкая правящая коалиция критикует канцлера Олафа Шольца за то, что он не дал во время визита в Киев никаких "конкретных обещаний" по поставкам тяжелого вооружения. Об этом сообщает Spiegel.

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Во время визита "пришло время, наконец, дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", — сказал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.

Однако в коалиции назвали "хорошим сигналом" обещание Шольца поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Сопредседатель парламентской группы "Зеленые" Бритта Хассельман назвала поддержку Украины и Молдовы "правильным решением в нужное время".

Лидер парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених подчеркнул, что заявление Шольца о европейском будущем Украины имеет историческое значение.

Левая партия, фактически являющаяся лобби Кремля, в свою очередь заявила, что "дебаты о вступлении Украины в ЕС — фиктивные", так как для этого, в дополнение к внутриполитическим реформам, необходим мир в стране.

  • 28 апреля Бундестаг проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. Канцлер Германии также пообещал давать Украине оружие. По его словам, полномасштабное нападение РФ на Украину означает смену эпох.
  • По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, Украина получит первое тяжелое вооружение от ФРГ в конце июня.
  • 16 июня во время визита в Киев Шольц вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии призвал немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС.

Читайте также: Посол Мельник: Хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед

Мария Макуха
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Германия война вооружение критика военная помощь олаф шольц Йохан Вадефуль Бритта Хассельман Рольф Мютцених
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