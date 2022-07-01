У Кулебы дистанцировались от слов посла Мельника о Бандере и Польше

Позиция посла в Германии Андрея Мельника о лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере и Польше не отражает позиции Министерства иностранных дел. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечает DW, Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сказал, что нет никаких доказательств убийства бандеровцами сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в Польше, Германии, Израиле.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что слова Мельника являются его личным мнением и не отражают позиции министерства.

"Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами", – добавил Николенко.

Читайте также: В Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины. Мельник им коротко ответил

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.