У Кулебы дистанцировались от слов посла Мельника о Бандере и Польше
Позиция посла в Германии Андрея Мельника о лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере и Польше не отражает позиции Министерства иностранных дел. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.
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Как отмечает DW, Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сказал, что нет никаких доказательств убийства бандеровцами сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в Польше, Германии, Израиле.
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что слова Мельника являются его личным мнением и не отражают позиции министерства.
"Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами", – добавил Николенко.
- 22 мая президент Владимир Зеленский выступая в Раде с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения России.
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