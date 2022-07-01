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У Кулебы дистанцировались от слов посла Мельника о Бандере и Польше

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 06:52
У Кулебы дистанцировались от слов посла Мельника о Бандере и Польше - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Позиция посла в Германии Андрея Мельника о лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере и Польше не отражает позиции Министерства иностранных дел. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

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Как отмечает DW, Мельник в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сказал, что нет никаких доказательств убийства бандеровцами сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в Польше, Германии, Израиле.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что слова Мельника являются его личным мнением и не отражают позиции министерства.

"Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами", – добавил Николенко.

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Марк Сировой
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Степан Бандера МИД посол андрей мельник
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