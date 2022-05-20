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"Мы не на базаре". Главе оборонного комитета бундестага не нравится поведение Мельника

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 16:27
Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (фото - ЕРА)

В бундестаге подвергли критике то, какими способами украинский посол в Берлине Андрей Мельник добивается от Германии поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ. Глава парламентского комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала Вerliner Zeitung, что "нет смысла выражать пожелания [к властям Германии] через СМИ".

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"Нужно официально попросить об этом. Мы здесь не на базаре", – подчеркнула она.

До большой войны России против Украины и особенно после ее начала Мельник использует любые публичные площадки, чтобы сподвигнуть ФРГ поставить ВСУ оружие, совмещая призывы с критикой, порой резкой, в адрес канцлера Олафа Шольца.

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Как объяснил RND свою позицию украинский посол, он рискует, делая громкие публичные заявления, однако иначе поступать, по его мнению, менее эффективно.

"Мою страну бомбят, десятки тысяч людей гибнут в кровавой агрессивной войне, которую развязала Россия. Если я буду требовать вслух, я смогу добиться для Украины большего, чем если буду писать дипломатические телеграммы, которые часто остаются без ответа. Это вопрос жизни и смерти, и каждый день на счету", – пояснил Мельник.

Штрак-Циммерманн также хочет, чтобы Шольц "более четко" говорил о войне в Украине: "Полезно объяснить то или иное, что происходит прямо сейчас, и я думаю, что простой и ясный язык здесь помог бы".

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Евгений Пилипенко
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Германия война критика андрей мельник Мари-Агнесс Штрак-Циммерман
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