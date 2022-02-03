Посол Украины – Шольцу: Германия должна прекратить страусиную политику
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить "страусиную политику" Германии. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мельник отметил, что обратился к Шольцу в эфире ZDF. По его словам, Украина разочарована новой "светофорной" коалицией в Германии и требует немецкого оборонительного оружия.
"Эта страусиная политика Германии должна прекратиться", – написал посол.
Тем временем Шольц в эфире ZDF сообщил, что в скором времени поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает DW.
Канцлер не назвал точной даты визита, но отметил, что ситуация с войсками РФ у границ Украины – очень серьезная. По его словам, России дали понять, что она дорого заплатит за нарушение территориальной целостности Украины.
"И этот сигнал был понят", – добавил Шольц.
Читайте также: "Берлин, у нас проблема". Шольц отрицает "ненадежность" Германии из-за позиции по Украине
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не связывать пока незапущенный Северный поток-2 с агрессией России.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
Читайте также: Кличко: Германия должна распрощаться с Северным потоком-2, если хочет поддержать Украину
Комментарии