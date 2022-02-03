Посол Украины – Шольцу: Германия должна прекратить страусиную политику

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить "страусиную политику" Германии. Об этом он написал в Twitter.

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Мельник отметил, что обратился к Шольцу в эфире ZDF. По его словам, Украина разочарована новой "светофорной" коалицией в Германии и требует немецкого оборонительного оружия.

"Эта страусиная политика Германии должна прекратиться", – написал посол.

Тем временем Шольц в эфире ZDF сообщил, что в скором времени поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает DW.

Канцлер не назвал точной даты визита, но отметил, что ситуация с войсками РФ у границ Украины – очень серьезная. По его словам, России дали понять, что она дорого заплатит за нарушение территориальной целостности Украины.

"И этот сигнал был понят", – добавил Шольц.

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Марк Сировой

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