Мельник о скандале с беженцами: В Германии многие стремятся "помирить" украинцев и россиян
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник объяснил свое заявление об украинских беженцах в Германии, которые не хотят оставаться в этой стране и возвращаются домой. В интервью Укринформу Мельник уточнил, что причиной тому является не плохое отношение к украинцам, а бюрократия и желание многих в Германии "помирить" Украину и РФ.
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Журналист попросил Мельника разъяснить его недавнее заявление о том, что к украинским беженцам, которых, по официальным данным, сейчас в Германии около 865 000, "здесь относятся якобы не очень хорошо". Эти слова вызвали негодование в Германии.
"Хотел бы кое-что уточнить. Я никогда не утверждал, что к нашим беженцам в Германии якобы плохо относятся. Дословно сказал о том, что немцы должны задуматься над тем, почему многие украинцы не хотят оставаться в этой стране и возвращаются домой. Это очевидный факт",- сказал Мельник.
Он подчеркнул, что главной причиной возвращения беженцев домой, безусловно, является улучшение ситуации в Украине и желание увидеть родных. Однако, по словам посла, имеют место и другие факторы – чрезмерная забюрократизированность процесса оформления статуса беженца и то, что нередко украинцам приходится сталкиваться с немцами российского происхождения, работающими в соответствующих ведомствах по иностранцам или агентствам занятости.
"К сожалению, до сих пор многие в Германии стремятся поскорее помирить украинцев и россиян, что является абсолютным кошмаром для наших соотечественников после пережитых травм. В конце концов моя фраза была искусственно вырвана из контекста, ведь она была сказана во время бурных дебатов на одном из телевизионных ток-шоу страны, когда противники поставки оружия в Украину использовали свой любимый железобетонный аргумент "но мы так помогаем вашим беженцам",- сказал Мельник.
Посол добавил, что при этом он публично выразил благодарность за поддержку украинцев и извинился "перед теми десятками тысяч немецких граждан-волонтеров, которых мог оскорбить".
- 13 июня Мельник заявил в Bild, что все больше беженцев уезжают из Германии назад в Украину, потому что "не чувствуют себя желанными гостями", и Берлину якобы стоит задуматься, почему у многих украинцев "нет желания оставаться здесь".
- Глава конференции министров внутренних дел ФРГ Йоахим Херман возмутился словами Мельника, заявив, что они "оскорбительны для тысяч немецких семей".
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