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Посол Мельник хочет извиниться перед Шольцем за "ливерную колбасу"

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 22:58
Посол Мельник хочет извиниться перед Шольцем за
Андрей Мельник (скриншот видео OstWest, YouTube)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое скандальное заявление о "ливерной колбасе". "Это заявление, о котором я потом сожалел, конечно", — сказал Мельник в интервью Spigel, сообщает Welt.

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"Я лично извинюсь перед ним", — сказал посол.

По его словам, заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии". Это заявление также вызвало недовольство украинского правительства. "Моему президенту было не до смеха", — сказал Мельник о реакции Владимира Зеленского. Ему также пришлось объяснять свое заявление министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

  • 3 мая Мельник раскритиковал непрямой отказ Шольца от визита в Киев. "Разыгрывать оскорбленную мину (дословно "beleidigte Leberwurst spielen" — "играть в обиженную ливерную колбасу" – идиоматическое выражение, описывающее того, кто беспричинно обижается на кого-то. – Ред.) – не очень по-государственному", – сказал Мельник.
  • 16 июня Шольц все же посетил Украину.
Вадим Ребрина
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Германия андрей мельник олаф шольц
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