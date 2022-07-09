Зеленский уволил послов Украины в Германии, Чехии, Венгрии и ряде других стран

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и ряде других стран. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка с должности посла Украины в Норвегии, Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии.

Кроме того, уволены послы Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.

Вадим Ребрина

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