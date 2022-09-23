Посла в Германии официально заменили – вместо Мельника назначен Макеев

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева.

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Согласно опубликованному указу Алексей Макеев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германии.

Макеев с мая 2020 года работал спецпредставителем Министерства иностранных дел по санкционной политике. До утверждения в должности посла он входил в группу Ермака-Макфола, которая занимается разработкой и предложением санкций в отношении России.

Ранее занимавший пост посла в Германии Андрей Мельник занимал эту должность с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другим темам.

9 сентября Германия дала официальное согласие на назначение Макеева послом Украины в Берлине.

Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".

Сергій Бережний

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