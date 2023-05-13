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Зеленский в Италии: Есть важные решения по защите нашего неба

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13.05.2023, 17:13
Зеленский в Италии: Есть важные решения по защите нашего неба - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

Президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что "есть важные решения по защите нашего неба". Об этом он сказал на совместном с Мелони брифинге.

"В частности, мы обсудили наше военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский.

Также стороны обсудили украинскую формулу мира. Мелони в своем выступлении выразила поддержку предложениям украинского президента.

Кроме того, по словам Зеленского, в разговоре с Мелони он коснулся вопроса европейской интеграции Украины, "решений, которые мы ожидаем в этом году". "Украина реализует рекомендации Еврокомиссии обязательно, несмотря на войну", – сказал президент. Он добавил, что Украина надеется на одобрение Европейским Советом решения о начале переговоров по вступлению в этом году.

Относительно отношений Украины с НАТО президент сказал, что реальные политические рамки сотрудничества с Альянсом шире формальных. Он подчеркнул, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе "определение алгоритма присоединения Украины к Альянсу, четкого понимания гарантий безопасности для нас на время вступления в НАТО".

Вадим Ребрина
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Владимир ЗеленскийнатопвоДжорджа Мелони
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