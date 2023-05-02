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Данилов не знает о "миротворческой миссии" Ватикана и отверг подковерные договоренности

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02.05.2023, 22:49
Данилов не знает о
Алексей Данилов (Фото: Олексій Данілов/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не знает, о какой "миротворческой инициативе" по поводу российско-украинской войны говорил папа римский Франциск, и подчеркнул, что никаких "подковерных" договоренностей в этом вопросе быть не может. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Журналистка спросила Данилова, что Украине известно о "миротворческой миссии", о которой, как писали в Reuters, объявил папа римский, – с кем он ее ведет, как это укладывается в концепцию "никаких переговоров об Украине без Украины", и была ли какая-то коммуникация со стороны Ватикана с Украиной на этот счет.

"Мне сложно сказать, о какой вообще инициативе идет речь. Под ковром никто ни с кем договариваться не собирается", – заявил Данилов.

Он напомнил о "вполне понятном" предложении президента Владимира Зеленского – формуле мира, предусматривающей выход на границы 1991 года, уголовное наказание всех военных преступников РФ, выплату репараций Россией и предоставление Украине гарантий безопасности.

"Я, конечно, с уважением [отношусь] к папе римскому – и к должности, и к возрасту. Но если кто-то считает, что за нашими спинами можно о чем-то договариваться, и мы это проглотим и воспримем как готовое решение… Если будет несправедливое [решение], мы никогда этого воспринять не сможем", – сказал Данилов.

  • В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
  • Перед визитом в Венгрию в Ватикане говорили, что папа римский будет пытаться "предпринять любые шаги к миру" в Украине.
  • 1 мая папа римский сказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Орбаном и митрополитом Илларионом, представителем Российской православной церкви в Будапеште.
Оксана Житнюк
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война Ватикан Папа римский Алексей Данилов
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