Не має бути "китайського", "ватиканського" та інших мирних планів для України – ОП
Мирний план для України має бути тільки українським, а не "китайським", "ватиканським", "бразильським" тощо. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.
"Не може бути "бразильського плану" щодо миру в Україні, "китайського плану", "африканського плану", "ватиканського плану". Оскільки війна відбувається на території України, формула миру має бути лише українською", – сказав він.
Жовква додав, що президент Володимир Зеленський готовий вислухати будь-які пропозиції, і ці пропозиції "вже неодноразово лунали".
Якщо Україна знаходить прийнятними пропозиції від ймовірних "посередників", вони так чи інакше мають увійти у формулу миру Зеленського.
14 травня глава держави сказав, що хоча Україні не потрібні посередники для переговорів з агресором, формула миру передбачає залучення до переговорів ті країни, які справді хочуть закінчити війну.
- 26 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.
- Міністр закордонних справ Італії Таяні сказав, що папа Франциск прагне до миру і робить все, щоб сторони дійшли згоди, але позиція Риму незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права і звільнення Росією окупованих територій.
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