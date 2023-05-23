Не має бути "китайського", "ватиканського" та інших мирних планів для України – ОП

Мирний план для України має бути тільки українським, а не "китайським", "ватиканським", "бразильським" тощо. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

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"Не може бути "бразильського плану" щодо миру в Україні, "китайського плану", "африканського плану", "ватиканського плану". Оскільки війна відбувається на території України, формула миру має бути лише українською", – сказав він.

Жовква додав, що президент Володимир Зеленський готовий вислухати будь-які пропозиції, і ці пропозиції "вже неодноразово лунали".

Якщо Україна знаходить прийнятними пропозиції від ймовірних "посередників", вони так чи інакше мають увійти у формулу миру Зеленського.

14 травня глава держави сказав, що хоча Україні не потрібні посередники для переговорів з агресором, формула миру передбачає залучення до переговорів ті країни, які справді хочуть закінчити війну.

ДОВІДКА. 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало . 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів. 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. 10 травня президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що хоче стати посередником між Україною та Росією у мирних перемовинах і допомогти сторонам "знайти золоту середину" між своїми цілями.

26 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.

Міністр закордонних справ Італії Таяні сказав, що папа Франциск прагне до миру і робить все, щоб сторони дійшли згоди, але позиція Риму незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права і звільнення Росією окупованих територій.

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