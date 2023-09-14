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Глава Минобороны Италии надеется на окончание войны в Украине через семь-восемь месяцев

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 11:47
Глава Минобороны Италии надеется на окончание войны в Украине через семь-восемь месяцев - Фото
Гвидо Крозетто (Фото: EPA)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется на окончание войны России против Украины в течении семи-восьми месяцев. Об этом он сообщил в Лондоне во время общения с журналистами, цитирует его газета La Repubblica.

По его словам, он надеется на то, что в течении следующих семи или восьми месяцев будет "предпринята попытка решения войны в Украине".
"Это моя надежда", — сказал Крозетто.
Он отметил, что мир может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь. 

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Дмитрий Гриниченко
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