Глава Минобороны Италии надеется на окончание войны в Украине через семь-восемь месяцев

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется на окончание войны России против Украины в течении семи-восьми месяцев. Об этом он сообщил в Лондоне во время общения с журналистами, цитирует его газета La Repubblica.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он надеется на то, что в течении следующих семи или восьми месяцев будет "предпринята попытка решения войны в Украине".

"Это моя надежда", — сказал Крозетто.

Он отметил, что мир может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь.

В Госдепе США убеждены, что победа над Россией в войне – это полный вывод российских войск с территории Украины.

В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".

Глава МИД Кулеба: Россия ведет геноцидную войну. Надо победить ее на поле боя, потом – на переговоры.

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.