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Глава Міноборони Італії сподівається на закінчення війни в Україні за сім-вісім місяців

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14.09.2023, 11:47
Глава Міноборони Італії сподівається на закінчення війни в Україні за сім-вісім місяців - Фото
Гвідо Крозетто (Фото: EPA)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається на закінчення війни Росії проти України протягом семи-восьми місяців. Про це він повідомив у Лондоні під час спілкування з журналістами, цитує його газета La Repubblica.

За його словами, він сподівається на те, що протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".

"Це моя надія", — сказав Крозетто.

Він зазначив, що мир може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.

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Дмитро Гриниченко
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