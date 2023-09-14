Глава Міноборони Італії сподівається на закінчення війни в Україні за сім-вісім місяців

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається на закінчення війни Росії проти України протягом семи-восьми місяців. Про це він повідомив у Лондоні під час спілкування з журналістами, цитує його газета La Repubblica.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він сподівається на те, що протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".

"Це моя надія", — сказав Крозетто.

Він зазначив, що мир може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.

У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ з території України.

В Офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути тільки "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський" тощо.

Голова МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори.

Читайте також: Контрнаступ. Пані посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.