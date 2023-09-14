Глава Міноборони Італії сподівається на закінчення війни в Україні за сім-вісім місяців
14.09.2023, 11:47
Гвідо Крозетто (Фото: EPA)
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається на закінчення війни Росії проти України протягом семи-восьми місяців. Про це він повідомив у Лондоні під час спілкування з журналістами, цитує його газета La Repubblica.
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За його словами, він сподівається на те, що протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".
"Це моя надія", — сказав Крозетто.
Він зазначив, що мир може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.
- У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні – це повне виведення російських військ з території України.
- В Офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути тільки "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський" тощо.
- Голова МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Треба перемогти її на полі бою, потім – на переговори.
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