RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Держдеп США: Перемога у війні – це повне виведення Росії з території України

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 07:32
Держдеп США: Перемога у війні – це повне виведення Росії з території України - Фото
Ведант Патель (Скриншот із відео)

Перемога у російсько-українській війні означає повне виведення Росії з української території, США і партнери продовжать підтримувати Україну скільки буде потрібно для захисту від агресії та посилення позиції на переговорах, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель. Про це він повідомив під час пресбрифінгу.

"Коли ми наближаємося до 18-місячного рубежу російського вторгнення в Україну, згадаймо слова президента Байдена, коли він сказав, що перемога у війні в Україні означає вивести Росію з України повністю", – сказав він.

Патель зазначив, що оскільки США підтримує зусилля щодо справедливого та тривалого миру, Україна є і залишатиметься "незалежною, суверенною, демократичною та успішною державою".

За словами посадовця, США разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та мати "якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час".

  • 15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Радник глави Офісу президента відреагував в коментарі LIGA.net, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".
  • Наступного дня Єнссен заявив, що не мав так говорити і це була помилка.
  • 17 серпня представник адміністрації президента США Кірбі відповів, що позиція про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на території, є "неправильною".

Читайте також: Залужний, Буданов та топкомандування ЗСУ зустрілись із колегами зі США та Британії

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадерждеп сшаперемовиниперемогаведант патель
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 