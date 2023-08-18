Держдеп США: Перемога у війні – це повне виведення Росії з території України

Перемога у російсько-українській війні означає повне виведення Росії з української території, США і партнери продовжать підтримувати Україну скільки буде потрібно для захисту від агресії та посилення позиції на переговорах, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель. Про це він повідомив під час пресбрифінгу.

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"Коли ми наближаємося до 18-місячного рубежу російського вторгнення в Україну, згадаймо слова президента Байдена, коли він сказав, що перемога у війні в Україні означає вивести Росію з України повністю", – сказав він.

Патель зазначив, що оскільки США підтримує зусилля щодо справедливого та тривалого миру, Україна є і залишатиметься "незалежною, суверенною, демократичною та успішною державою".

За словами посадовця, США разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та мати "якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час".

15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Радник глави Офісу президента відреагував в коментарі LIGA.net , що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".

, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу". Наступного дня Єнссен заявив, що не мав так говорити і це була помилка.

17 серпня представник адміністрації президента США Кірбі відповів, що позиція про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на території, є "неправильною".

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