У НАТО заявили: Для вступу Україна могла б поступитися територією. У Зеленського відповіли

Директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Це може бути "частиною закінчення війни", сказав він. Слова посадовця наводить норвезьке видання VG. Радник глави Офісу президента Михайло подоляк відповів в коментарі LIGA.net, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".

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"Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО", — сказав Єнссен під час панельних дебатів у Арендалі, Норвегія.

Він заявив, що необхідно "трохи подумати" про те, якою буде безпекова ситуація після закінчення війни.

Проте посадовець також уточнив: "Україна має вирішувати, коли й на яких умовах вона хоче вести переговори".

Журналіст видання запитав, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися територією для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в Альянсі.

У відповідь Єнссен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває, і що питання про поступку території Росії "порушували інші".

"Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням", – відповів Єнссен.

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Радник глави ОП Подоляк назвав цю пропозицію "дуже дивною" і сказав, що така заява символізує, що як мінімум у частини політичних еліт не склалось повне розуміння ситуації, природи війни.

На його думку, така заява явно лягає в логіку сценарію "заморозки" війни, який є "таким бажаним" Росією.

"Тому що, в принципі, заохотити абсолютного військового злочинця, який свідомо пішов на порушення фундаментальних принципів глобального співмешкання, це означає перекласти війну на наступне покоління. Це ж аксіома. Тому що Росія точно не зупиниться у реалізації своєї ненависті через придушення, експансію. Росія точно продовжить атакувати демократію, аби відчути її слабкість. Адже глобальна демократія, в свою чергу, покаже, що вона вміє програвати", – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що така ідея не зупинить наступні трагедії, ескалації та атаки.

За його словами, за такого сценарію РФ залишиться без політичної трансформації, у такому ж вигляді, в якому вона перебуває зараз з "безмежним бажання вбивати та захоплювати".

"Навпаки, вона набагато більше інвестуватиме в мілітарні, інформаційні, пропагандистські та інші технології тиску, інвестуватиме в корупційну скупку еліт, вестиме божевільну гібридну війну на різних ринках. І рано чи пізно вона знайде слабкість у єдності, продовжуючи максимально вкладатися в ці слабкості, щоб дограти й виграти війну", – зазначив він.

На думку Подоляка, "вкрай безглуздо" продовжувати шукати способи не відповідати на головний виклик сьогодення, намагатися "відверто перенести війну" на наступне покоління, а також "не менш безглуздо" – відкрито визнавати свою поразку.

"Якщо можна просто збільшити постачання зброї Україні та довести цю війну до єдиного справедливого фіналу – програшу агресора з подальшим відновленням глобальних правил", – підсумував він.

У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО.

6 серпня видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна буцімто погодилася на початок мирних переговорів до виведення військ РФ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до ходу переговорів, спростував це.

Радник глави ОП Подоляк заявив, що не може бути компромісних позицій для переговорів, які б дозволяли Росії залишатись на окупованих територіях.

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