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Місія США при НАТО заявила, що Україна добре оснащена. Генерал у відставці: Видають бажане за дійсне

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 13:21
Місія США при НАТО заявила, що Україна добре оснащена. Генерал у відставці: Видають бажане за дійсне - Фото
Бен Ходжес (фото — пресслужба НАТО)

Місія США при НАТО написала у Twitter, що "хоча в цій війні попереду багато випробувань, ми знаємо, що Україна добре підготовлена та оснащена". Генерал-лейтенант армії США у відставці Фредерік "Бен" Ходжес заперечив: він вважає, що це нібито спроба "видати бажане за дійсне".

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У представництві США при Північноатлантичному альянсі стверджують, що Україна "добре підготовлена та оснащена", і офіційний Вашингтон разом із союзниками та партнерами "продовжуватиме надавати історичну підтримку Україні зараз і в довгостроковій перспективі".

"Єдність з Україною стільки, скільки потрібно", – додали в американській дипмісії.

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Ходжес, який зараз є керівником стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики при НУО GLOBSEC, погоджується: "Так, ми багато чого надали. Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо, щоб Україна перемогла".

"І ми не надаємо те, що дійсно необхідно – високоточна зброя великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських військ та авіації, яку використовують [росіяни] для підтримки наземних операцій", – написав генерал США у відставці.

Євген Пилипенко
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