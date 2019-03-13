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13.03.2019, 11:24

Генерал США заявил о рисках оккупации Россией Одессы и Румынии

Генерал США заявил о рисках оккупации Россией Одессы и Румынии - Фото
Бен Ходжес (фото - EPA)

Бен Ходжес убежден, что НАТО следует "продемонстрировать свою силу России"

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В ближайшие 10 лет может начаться война с Китаем, а также есть угроза оккупации Россией других городов Украины и соседних стран. Об этом заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес на конференции по безопасности в Праге, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в Альянс, передает издание Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай (когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры), то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – заявил он.

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Ходжес убежден, что Альянсу следует противостоять потенциальным угрозам со стороны РФ и Китая, а НАТО нужно "продемонстрировать свою силу России". По его словам, Москва будет использовать любые "трещины" в блоке.

Ходжес говорит, что необходимо наращивать свои возможности в Черноморском регионе: "Это область, где Россия совершает сильнейшую агрессию. Если Запад ничего не делает с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса и, в конечном итоге, Румыния могут стать оккупированными территориями".

В январе 2018 года Ходжес сказал, что Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Ранее генерал США высказывался, что миротворческая миссия ООН должна получить мандат, который не заморозит ситуацию в Донбассе навсегда.  

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Теги: Китай, война, нато, одесса, оккупация, Румыния, бен ходжес
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