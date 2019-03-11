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11.03.2019, 12:40

В Госдуме России пригрозили неядерным странам ракетным ударом

В Госдуме России пригрозили неядерным странам ракетным ударом - Фото
Владимир Шаманов (фото - сайт Госдумы РФ)

Глава комитета Госдумы России по обороне назвал объекты в восточноевропейских странах, которые могут стать целью для первоочередного ракетного удара

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Россия сделает целями для ответных ракетных ударов неядерные страны Европы, которые участвуют в совместных учениях с США и отрабатывают удары тактическим оружием. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе, передает российский Интерфакс.

"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях так называемой ядерной миссии. Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки (...) Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов и вы это должны осознавать", - заявил Шаманов.

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Он предупредил, что строящиеся элементы противоракетной обороны, аэродромы, логистическая инфраструктура и военные склады, на которых теоретически может быть размещено ядерное вооружение, "будут обязательно включены в наши (российские, - ред.) оперативные планы".

По его словам, НАТО наращивает военное присутствие в Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей.

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1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.

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Теги: Россия, геополитика, ядерное оружие, госдума, Владимир Шаманов
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