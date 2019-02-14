"Украину надо разгромить". РоссТВ готовит к войне: видео

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В России заговорили об уничтожении государственности Украины

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Украину необходимо разгромить. Об этом в эфире российского пропагандистского Первого канала заявил главный редактор журнала "Арсенал отечества" Владимир Мураховский.

"Если мы признаем, официально признаем, что Украина - нацистское государство. Мы чего ждем? Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что не знаем, как решается этот вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация", - заявил Мураховский.

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По его словам, до 2014 года "Россия не считала Украину своим противником, но с тех пор ситуация, конечно, радикально изменилась". У России в пяти пограничных с Украиной областях появились "необходимые компоненты вооруженных сил". При этом Вооруженные силы Украины "восстановили в определенной степени свою боеспособность" с начала войны в Донбасе.

Мураховский напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что в случае обострения в Донбассе "будет угроза государственности Украины" - "будут разгромлены вооруженные силы" и создана "ситуация для нормализации политического процесса".

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Теги: война, владимир путин, Виктор Мураховский
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