США в НАТО: Украина хорошо оснащена. Генерал в отставке: Это желаемое за действительное

Миссия США при НАТО написала в Twitter, что "хотя в этой войне впереди много испытаний, мы знаем, что Украина хорошо подготовлена и оснащена". Генерал-лейтенант армии США в отставке Фредерик "Бен" Ходжес возразил: он полагает, что это якобы попытка "выдать желаемое за действительное".

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В представительстве США при Североатлантическом альянсе утверждают, что Украина "хорошо подготовлена и оснащена", и официальный Вашингтон вместе с союзниками и партнерами будет "продолжать оказывать историческую поддержку Украине сейчас и в долгосрочной перспективе".

"Единство с Украиной столько, сколько потребуется", – добавили в американской дипмиссии.

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Ходжес, который сейчас является руководителем стратегических исследований в Центре анализа европейской политики при НПО GLOBSEC, соглашается: "Да, мы многое предоставили. Но мы отказываемся заявлять, что хотим, чтобы Украина победила".

"И мы не предоставляем то, что действительно необходимо – высокоточное оружие большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск и авиации, используемой [россиянами] для поддержки наземных операций", – написал генерал США в отставке.

В марте 2019-го Ходжес говорил о рисках оккупации Россией Одессы и Румынии.

Еще летом 2020 года он предостерегал, что "осенью россияне могут захватить дамбу в Херсоне".

В сентябре 2022 года генералы США, в том числе Ходжес, спорили, чем закончится война. Он назвал три причины ожидаемого краха "империи Путина".

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