UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США в НАТО: Украина хорошо оснащена. Генерал в отставке: Это желаемое за действительное

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 13:21
США в НАТО: Украина хорошо оснащена. Генерал в отставке: Это желаемое за действительное - Фото
Бен Ходжес (фото — пресс-служба НАТО)

Миссия США при НАТО написала в Twitter, что "хотя в этой войне впереди много испытаний, мы знаем, что Украина хорошо подготовлена и оснащена". Генерал-лейтенант армии США в отставке Фредерик "Бен" Ходжес возразил: он полагает, что это якобы попытка "выдать желаемое за действительное".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В представительстве США при Североатлантическом альянсе утверждают, что Украина "хорошо подготовлена и оснащена", и официальный Вашингтон вместе с союзниками и партнерами будет "продолжать оказывать историческую поддержку Украине сейчас и в долгосрочной перспективе".

"Единство с Украиной столько, сколько потребуется", – добавили в американской дипмиссии.

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Ходжес, который сейчас является руководителем стратегических исследований в Центре анализа европейской политики при НПО GLOBSEC, соглашается: "Да, мы многое предоставили. Но мы отказываемся заявлять, что хотим, чтобы Украина победила".

"И мы не предоставляем то, что действительно необходимо – высокоточное оружие большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск и авиации, используемой [россиянами] для поддержки наземных операций", – написал генерал США в отставке.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакритикабен ходжес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 